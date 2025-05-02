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Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама посетит Азербайджан

Политика Материалы 2 мая 2025 13:48 (UTC +04:00)
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама посетит Азербайджан
Фото: Правительство Вьетнама

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетит Азербайджан.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на правительство Вьетнама.

Согласно информации, То Лам в сопровождении супруги и высокопоставленной делегации с 5 по 12 мая совершит государственные визиты в Казахстан, Азербайджан и Беларусь, а также официальный визит в Россию.

Отмечается, что во время визита в Россию планируется участие То Лама в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет 9 мая в Москве.

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