Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетит Азербайджан.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на правительство Вьетнама.

Согласно информации, То Лам в сопровождении супруги и высокопоставленной делегации с 5 по 12 мая совершит государственные визиты в Казахстан, Азербайджан и Беларусь, а также официальный визит в Россию.

Отмечается, что во время визита в Россию планируется участие То Лама в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет 9 мая в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!