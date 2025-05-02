В 2025 году флот пополнится более чем 20 современными самолетами - AZAL

БАКУ /Trend/ - В 2025 году воздушный флот будет пополнен более 20 современными самолетами.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела внутренних и внешних коммуникаций AZAL Фарид Гусейнов во время выступления на панельной сессии под названием "Устойчивые решения в транспортной инфраструктуре в плоскости медиа" в рамках 2-го форума "Общественные процессы в плоскости медиа", организованного Агентством развития медиа.

"В 2024 году компания обслужила более 4 миллионов пассажиров по 63 направлениям. Это рекордный показатель. В 2025 году планируется пополнить флот более 20 современными самолетами", - сказал он.