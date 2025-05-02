Атаки на медиа-ресурсы Азербайджана осуществлены связанной с Россией кибергруппой - Рамид Намазов

БАКУ /Trend/ - Атаки на медиа-ресурсы Азербайджана осуществлены связанной с Россией кибергруппой.

Об этом заявил председатель временной комиссии Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов во время выступления на общественных слушаниях на тему "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана", организованных комиссией, сообщает Trend.

"В результате экспертизы было установлено, что как технические методы, использованные во время атаки, так и модели поведения характерны для группы APT29 ("Cozy Bear"), также известной как "Уютный медведь", Midnight Blizzard или же The Dukes, которая связана с Россией. Эта группа представляет собой организованную команду, осуществляющую кибероперации особой важности", - сказал он.

По его словам, действия APT29, занимающейся кибершпионажем, в основном нацелены на правительственные учреждения, иностранные дипломатические миссии, а также на такие сферы, как политика, оборона, энергетика, медиа и другие критически важные сферы.

"Что касается методов работы, они используют множество методов, инструментов кибербезопасности. Один из них заключается в том, чтобы заранее проникнуть в системы цели, закрепиться там и действовать в нужный момент. Именно этот метод, который они применяют, и политические мотивы отличают их от других киберпреступных групп. Так, по итогам расследования выяснилось, что кибергруппа APT29 20 февраля этого года полностью захватила медиа-ресурсы, в системах которых она тайно действовала примерно 2–3 года. В результате проведенного нами анализа стал ясен и мотив этой атаки. Мотивом были российский информационно-культурный центр "Русский дом", который 3 февраля прекратил свою деятельность в стране вследствие серьезных нарушений требований законодательства, а также представительство информагентства "Россия сегодня" ("Спутник") в Азербайджане, об упразднении которого в тот период ходили разговоры. Именно из-за этих процессов и произошло это политически мотивированное кибервмешательство", - сказал Р.Намазов.