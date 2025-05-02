Азербайджан является примером того, как надо относиться к собственному наследию – представитель Казахстана на Международном форуме ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан является примером того, как надо относиться к собственному наследию, сказала Trend Life представитель Казахстана, основатель общественного фонда Our Heritage (“Наше наследие”), мастер монументального текстиля Айжан Беккулова, которая выступила с докладом "Семейные традиции как основное средство передачи знаний и ценностей между поколениями" на Международном форуме ковра в Баку.

"В Азербайджан всегда приезжаю с особым удовольствием. Однажды была в Шеки и это запомнилось на всю жизнь. И мне очень нравится, как Азербайджан относится к своему ковровому наследию. Здесь я ощущаю особую любовь людей к наследию страны - и по музею ковра, и по тому вниманию, которое уделяется популяризации коврового искусства, и как даже предприниматели приобретают на больших аукционах ковры и возвращают в свою страну. Это, по-моему, такое трепетное отношение к своему культурному коду. И я считаю, что есть чем гордиться и очень надеюсь, что Азербайджан явится таким импульсом для нас, примером того, как надо относиться к собственному наследию", - сказала Айжан Беккулова.

В Бакинском бизнес-центре сегодня состоялось открытие Международного форума ковра, который собрал ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии. Форум проводится в рамках Международного фестиваля ковра, организованного Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 2-4 мая.

Программа форума включает пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секции для молодых ученых с участием представителей Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, Японии, Кыргызстана, Румынии, Великобритании, Ирана, России, Казахстана, Узбекистана, Германии и других стран.

С 3 по 4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичери Шехер. Древние караван-сараи и площади примут выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и музыкальные мероприятия. Представители разных стран мира покажут свои традиции ковроткачества, будут функционировать национальные павильоны стран-участниц. Также организованы выставки мастеров искусств – Эльдара Микаилзаде, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой, Фаига Ахмеда и т.д., различные красочные и интерактивные перформансы.

Основной целью фестиваля является популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив будущего развития, а также обмен опытом и навыками с мировыми мастерами ковроделия.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичери Шехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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