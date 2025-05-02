Будущее уже наступило: от AI к робототехнике в физической оболочке

Мы живём в эпоху, когда искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы: от рекомендательных систем и чат-ботов до «умных» городских сервисов и аналитических платформ. Однако любая даже самая совершенная модель ИИ остаётся бессильна без физического носителя — робота, дрона или автономного транспортного средства. Уже через 5–15 лет на улицах Баку, Карабахской экономической зоны и других городов Азербайджана появятся:

• беспилотные автомобили и летающие такси,

• дроны-курьеры и робот-доставщики,

• человекоподобные роботы-дроиды и «собачьи» роботы-патрули,

• автоматизированные системы охраны и обслуживания.

В каком же направление стоит взглянуть нашим читателем, чтобы увидеть будущее? По данному вопросу мы обратились к Куцеба Теймуру, автору многих концептуальных статей – некоторые из которых стали пророческими, и нашему постоянному гостю. В далеком 2020 Теймур уже предвидел - преимущества, которые нам принес Covid-19, перекинув нас на 10 лет вперед по дороге цифровизации; а также как и в какую сторону может развиваться Карабахский регион для мирного и безопасного будущего. Отдельно в 2021 году мы обсуждали уже сбывшийся прогноз по поводу Агентства развития медиа, его возможной роли в обществе и полномочиях. Сегодня мы строим «умные» города, вкладываем сотни миллионов манатов в цифровую инфраструктуру, но забываем спланировать… парковки и взлётные площадки для роботов, специальные дорожные полосы и знаки для дронов, зарядные станции и площадки для технического обслуживания. Как с велодорожками и выделенными полосами для общественного транспорта 20– 30 лет назад, мы рискуем наступить на те же грабли: потратим силы и ресурсы, а через несколько лет придётся всё переделывать.

Почему сейчас нужно действовать

1. Необратимость технологического уклада

Инвестиции в AI-платформы и цифровые сервисы важны, но без физической робототехники они теряют часть эффективности. Роботы — те же «телеприсутствующие устройства» для ИИ: без них ИИ остаётся в облаках, а мы — на земле.

2. Остановившийся поезд на станции

Пока мы гоняемся за абстрактным «цифровым будущим», второй, не менее важный поезд — физической робототехники — стоит прямо перед нами. Зайти в него можно сейчас, заняв лучшие позиции в отрасли, сформировав нормативную базу и инфраструктуру «с нуля».

3. Уроки прошлого

Велодорожки, выделенные полосы и грамотная парковочная политика появились в большинстве мировых мегаполисов слишком поздно: там, где их не заложили в генеральные планы, сегодня переборки сложно сделать без масштабных реконструкций.

Концепция, которую предлагает Теймур: создание «Государственного Агентства по развитию роботизированных систем и автономных технологий» (ROBOTEX).

(AZ) Robotlaşdırılmış Sistemlər və Avtonom Texnologiyaların İnkişafı Agentliyi / (EN) Robotic Systems and Autonomous Technologies Development Agency. http://robotex.gov.az

Цель: своевременное формирование правовой, технической и экономической основы для гармоничного сосуществования людей и роботов в общественном пространстве.

Основные функции агентства

1. Правовое регулирование и стандартизация

Разработка единого закона «О робототехнике»;

Определение категорий роботов и требований к их безопасному применению;

Координация нормативов с другими министерствами (транспорт, безопасность, связь).

2. Инфраструктурное развитие

Проектирование и внедрение «робопарковок», зарядных станций и техплощадок;

Маркировка специальных дорожных полос, взлётно-посадочных и посадочных площадок для дронов;

Контроль качества и покрытие сети связи в зонах эксплуатации.

3. Лицензирование и надзор

Выдача лицензий производителям и операторам наземных, воздушных и морских беспилотных систем;

Регистрация и учёт всех роботизированных устройств в едином реестре;

Проверка безопасности и эксплуатационной готовности, инспекционные выезды.

4. Содействие развитию отрасли

Привлечение инвестиций (государственных и частных) в проекты по робототехнике;

Работа с международными компаниями-лидерами и стимулирование локальных разработок;

Создание исследовательских институтов, стартап-инкубаторов и акселераторов при Агентстве.

5. Обеспечение безопасности при эксплуатации

Взаимодействие с ключевыми участниками

• Министерство цифрового развития — интеграция с IT-платформами «умного города».

• Министерство внутренних дел — правопорядок и безопасность при эксплуатации беспилотников и роботов-патрулей.

• Местные администрации — корректировка градостроительных планов и зонирование.

• Операторы связи — обеспечение надёжного 5G/LTE-покрытия в зонах эксплуатации роботов.

• Инвесторы и бизнес-ассоциации — привлечение капитала и экспертизы для коммерческих решений.

Экономический и социальный эффект

• Новая отрасль экономики с ежегодным оборотом в миллиарды манатов;

• Тысячи высококвалифицированных рабочих мест: от инженеров-робототехников до операторов дронов и техников техстанций;

• Налоговые поступления в бюджет, доходы от лицензирования, сервисных сборов и долей в частных проектах;

• Инновационная экосистема: исследовательские центры, стартап-инкубаторы, акселераторы при Агентстве;

• Международная конкуренция: лидерство Азербайджана в регионе по развитию робототехники и беспилотников.

Создание Государственного агентства по управлению роботами и робототехникой — это не только своевременный шаг навстречу технологическому будущему, но и стратегическая инвестиция в экономический рост и безопасность нашего общества. Сформировав правовую базу, инфраструктуру и экосистему поддержки отрасли уже сегодня, мы дадим Азербайджану шанс занять лидирующие позиции в глобальной гонке за «физический» AI и обеспечить устойчивое развитие на десятилетия вперёд.