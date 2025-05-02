Будущее уже наступило: от AI к робототехнике в физической оболочке

Мы живём в эпоху, когда искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы: от рекомендательных систем и чат-ботов до «умных» городских сервисов и аналитических платформ. Однако любая даже самая совершенная модель ИИ остаётся бессильна без физического носителя — робота, дрона или автономного транспортного средства. Уже через 5–15 лет на улицах Баку, Карабахской экономической зоны и других городов Азербайджана появятся:
• беспилотные автомобили и летающие такси,
• дроны-курьеры и робот-доставщики,
• человекоподобные роботы-дроиды и «собачьи» роботы-патрули,
• автоматизированные системы охраны и обслуживания.
В каком же направление стоит взглянуть нашим читателем, чтобы увидеть будущее? По данному вопросу мы обратились к Куцеба Теймуру, автору многих концептуальных статей – некоторые из которых стали пророческими, и нашему постоянному гостю. В далеком 2020 Теймур уже предвидел - преимущества, которые нам принес Covid-19, перекинув нас на 10 лет вперед по дороге цифровизации; а также как и в какую сторону может развиваться Карабахский регион для мирного и безопасного будущего. Отдельно в 2021 году мы обсуждали уже сбывшийся прогноз по поводу Агентства развития медиа, его возможной роли в обществе и полномочиях. Сегодня мы строим «умные» города, вкладываем сотни миллионов манатов в цифровую инфраструктуру, но забываем спланировать… парковки и взлётные площадки для роботов, специальные дорожные полосы и знаки для дронов, зарядные станции и площадки для технического обслуживания. Как с велодорожками и выделенными полосами для общественного транспорта 20– 30 лет назад, мы рискуем наступить на те же грабли: потратим силы и ресурсы, а через несколько лет придётся всё переделывать.
Почему сейчас нужно действовать
1. Необратимость технологического уклада
Инвестиции в AI-платформы и цифровые сервисы важны, но без физической робототехники они теряют часть эффективности. Роботы — те же «телеприсутствующие устройства» для ИИ: без них ИИ остаётся в облаках, а мы — на земле.
2. Остановившийся поезд на станции
Пока мы гоняемся за абстрактным «цифровым будущим», второй, не менее важный поезд — физической робототехники — стоит прямо перед нами. Зайти в него можно сейчас, заняв лучшие позиции в отрасли, сформировав нормативную базу и инфраструктуру «с нуля».
3. Уроки прошлого
Велодорожки, выделенные полосы и грамотная парковочная политика появились в большинстве мировых мегаполисов слишком поздно: там, где их не заложили в генеральные планы, сегодня переборки сложно сделать без масштабных реконструкций.
Концепция, которую предлагает Теймур: создание «Государственного Агентства по развитию роботизированных систем и автономных технологий» (ROBOTEX).
(AZ) Robotlaşdırılmış Sistemlər və Avtonom Texnologiyaların İnkişafı Agentliyi / (EN) Robotic Systems and Autonomous Technologies Development Agency. http://robotex.gov.az
Цель: своевременное формирование правовой, технической и экономической основы для гармоничного сосуществования людей и роботов в общественном пространстве.
Основные функции агентства
1. Правовое регулирование и стандартизация
Разработка единого закона «О робототехнике»;
Определение категорий роботов и требований к их безопасному применению;
Координация нормативов с другими министерствами (транспорт, безопасность, связь).
2. Инфраструктурное развитие
Проектирование и внедрение «робопарковок», зарядных станций и техплощадок;
Маркировка специальных дорожных полос, взлётно-посадочных и посадочных площадок для дронов;
Контроль качества и покрытие сети связи в зонах эксплуатации.
3. Лицензирование и надзор
Выдача лицензий производителям и операторам наземных, воздушных и морских беспилотных систем;
Регистрация и учёт всех роботизированных устройств в едином реестре;
Проверка безопасности и эксплуатационной готовности, инспекционные выезды.
4. Содействие развитию отрасли
Привлечение инвестиций (государственных и частных) в проекты по робототехнике;
Работа с международными компаниями-лидерами и стимулирование локальных разработок;
Создание исследовательских институтов, стартап-инкубаторов и акселераторов при Агентстве.
5. Обеспечение безопасности при эксплуатации
Взаимодействие с ключевыми участниками
• Министерство цифрового развития — интеграция с IT-платформами «умного города».
• Министерство внутренних дел — правопорядок и безопасность при эксплуатации беспилотников и роботов-патрулей.
• Местные администрации — корректировка градостроительных планов и зонирование.
• Операторы связи — обеспечение надёжного 5G/LTE-покрытия в зонах эксплуатации роботов.
• Инвесторы и бизнес-ассоциации — привлечение капитала и экспертизы для коммерческих решений.
Экономический и социальный эффект
• Новая отрасль экономики с ежегодным оборотом в миллиарды манатов;
• Тысячи высококвалифицированных рабочих мест: от инженеров-робототехников до операторов дронов и техников техстанций;
• Налоговые поступления в бюджет, доходы от лицензирования, сервисных сборов и долей в частных проектах;
• Инновационная экосистема: исследовательские центры, стартап-инкубаторы, акселераторы при Агентстве;
• Международная конкуренция: лидерство Азербайджана в регионе по развитию робототехники и беспилотников.
Создание Государственного агентства по управлению роботами и робототехникой — это не только своевременный шаг навстречу технологическому будущему, но и стратегическая инвестиция в экономический рост и безопасность нашего общества. Сформировав правовую базу, инфраструктуру и экосистему поддержки отрасли уже сегодня, мы дадим Азербайджану шанс занять лидирующие позиции в глобальной гонке за «физический» AI и обеспечить устойчивое развитие на десятилетия вперёд.