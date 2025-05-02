БАКУ /Trend/ - В рамках II Форума "Общественные процессы в плоскости медиа", организованного Агентством развития медиа, состоялась панельная сессия "Устойчивые решения в транспортной инфраструктуре в плоскости медиа".

Как сообщает Trend, на сессии под модераторством заведующего отделом коммуникаций Агентства развития медиа Саиды Шафиевой в качестве спикеров выступили представители Главного управления Государственной дорожной полиции, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Бакинский метрополитен", а также Агентства наземного транспорта Азербайджана.

В ходе панельной сессии было обсуждено доведение до общественности инициатив, направленных на устойчивое развитие в транспортном секторе, усиление обмена информацией между медиа-структурами и соответствующими государственными органами, а также развитие общественных коммуникаций на институциональной основе.

На сессии была представлена обширная информация о мерах по обеспечению экологической устойчивости транспортной инфраструктуры, повышению безопасности общественного транспорта и качества обслуживания, а также просвещению участников дорожного движения.

В завершение была проведена сессия вопросов и ответов.

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