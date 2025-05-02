Из Норвегии в Азербайджан - от светлого восторга до глубоких размышлений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, наш соотечественник из Норвегии Ахмед Мирзоев представил в Международном центре мугама концерт, посвящённый фортепианной музыке, сообщает Trend Life.

В программе прозвучали произведения великих композиторов - Клода Дебюсси и Александра Скрябина. Однако это было не просто концертное исполнение, а настоящая музыкальная феерия, ведь пианист также удивил зрителей игрой на музыкальном инструменте, с которым знакомы многие - на сазе.

Каждое произведение было представлено не только в музыкальном, но и в историческом контексте. Перед исполнением Ахмед Мирзоев рассказывал о жизни и творчестве композиторов, погружая зрителей в атмосферу той эпохи. В его исполнении зрители могли почувствовать всю гамму эмоций - от светлого восторга до глубоких размышлений.

Концерт стал не только демонстрацией технического мастерства, но и откровением для тех, кто стремится понять глубину музыки. Ахмед Мирзаев смог передать через свою игру не только технику, но и душу каждого произведения.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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