Омбудсмен Азербайджана проведет серию просветительских мероприятий на тему "Год Конституции и Суверенитета"

БАКУ /Trend/ - С 18 мая по 18 июня в рамках месяца прав человека, организуемого омбудсменом Азербайджана, планируется проведение серии просветительских мероприятий на тему "Год Конституции и Суверенитета".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

С.Алиева пригласила представителей СМИ принять активное участие в этих мероприятиях.

"Уверена, что сегодняшний Форум не только создаст благоприятные условия для расширения сотрудничества в области более эффективной защиты прав и свобод человека, но и будет полезен с точки зрения оценки возможностей правильного и эффективного использования медиа",- добавила она.

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