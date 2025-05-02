В МВФ назвали прямое и косвенное влияние пошлин США на Южный Кавказ и Центральную Азию

БАКУ/Trend/ - Прямое влияние пошлин США на страны Южного Кавказа и Центральной Азии будет относительно ограниченным.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Танос Арванитис в ходе медиа-раунда МВФ в Центральном банке Узбекистана.

«Очевидно, что торговая напряжённость, наблюдавшаяся в апреле, создала значительную неопределённость. Прямое влияние пошлин США на страны Южного Кавказа будет ограниченным, поскольку объёмы их экспорта в США относительно невелики, а энергоресурсы – нефть и газ – не подпадают под действие этих пошлин. Таким образом, экспорт из этих стран в США, за исключением нефти и газа, крайне мал, и базовая пошлина в 10 процентов не окажет значительного влияния на экономики региона», – отметил он.

Однако, как отметил Арванитис, странам следует учитывать и косвенные последствия, которые будут проявляться по трем основным каналам.

«Во-первых, торговая напряжённость отразится на темпах глобального экономического роста. Это, в свою очередь, повлияет на рост в странах, которые являются основными торговыми партнерами Южного Кавказа и Центральной Азии. Замедление их экономик будет сказываться и на странах региона. Второй канал связан с финансовой волатильностью. Финансовые рынки остаются очень нестабильными. Одним из рисков, на который странам стоит обратить внимание, является рост стоимости заимствований. Спреды по займам для развивающихся рынков, включая страны этого региона, увеличились. Таким образом, повышенная неопределённость будет сказываться на этих странах через финансовые рынки», – подчеркнул представитель МВФ.

Он также добавил, что третьим каналом воздействия станет волатильность цен на сырьевые товары.

«Мы уже наблюдаем такие явления. С начала года цены на нефть снизились примерно на 15 процентов. Это снижение по-разному отразится на странах региона – в зависимости от того, являются ли они импортёрами или экспортёрами нефти. Безусловно, это будет выгодно странам-импортёрам, но негативно скажется на экспортёрах нефти. С другой стороны, наблюдается рост цен на другие сырьевые товары, особенно на золото, которое достигло исторических максимумов. Таким образом, страны, добывающие золото, включая Узбекистан, а также ряд других государств региона, выиграют от высоких цен на этот металл. Поэтому важно учитывать не только прямое воздействие пошлин, но и косвенные эффекты через различные каналы, чтобы всесторонне оценить возможные последствия для стран региона», – отметил Арванитис.

Тем не менее, он подчеркнул, что необходимо помнить: переговоры по торговым вопросам продолжаются, и страны обсуждают возможные пути снижения неопределённости и выработки более устойчивого и долгосрочного решения.