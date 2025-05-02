Названо число предпринимателей в Азербайджане, ведущих деятельность без создания юрлица

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, составляет более 1,4 миллиона человек.

Об этом сказал сегодня президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Trend.

"Более 37% из них работают в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве страны действуют более 12 тысяч юридических лиц. В период с 2020 по 2024 годы экспорт сельскохозяйственной продукции вырос более чем на 25%. Только за январь-март 2025 года было экспортировано фруктов и овощей на сумму 153 миллиона долларов, напитков - на сумму 14 миллионов манатов", - сказал он.

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