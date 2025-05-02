Сборная Азербайджана завоевала золотую медаль на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит второй день Кубка Европы по художественной гимнастике.

Trend сообщает, что во второй день соревнований в групповых упражнениях гимнастки во взрослой возрастной категории соревновались с 5 лентами, 3 мячами и 2 обручами.

Команда Азербайджана, выступившая в групповых упражнениях во взрослой возрастной категории с 3 мячами и 2 обручами, была удостоена золотой медали. Украинская команда завоевала "серебро", а итальянская - "бронзу".

Сборная Италии, выступавшая в групповых упражнениях среди взрослых с 5 лентами, завоевала золотую медаль, сборная Эстонии - серебряную, а сборная Болгарии - бронзовую медаль.

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