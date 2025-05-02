От кибератак не застрахованы даже высокоразвитые государства - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - В эпоху цифровизации кибератаки угрожают даже высокоразвитым государствам.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ризван Набиев во время выступления на общественных слушаниях "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана", организованных временной комиссии Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз, сообщает Trend.

Депутат подчеркнул, что кибератаки могут быть направлены как на юридических, так и на физических лиц.

"Я хотел бы напомнить о нападениях, совершённых несколько лет назад на парламент Германии — Бундестаг, а также на отдельных его членов. Эти атаки имели серьезные технические и юридические последствия. Когда речь идет о кибератаках на технические средства, кражах или фальсификациях персональных данных, человек, несущий общественное бремя, сталкивается с многочисленными трудностями

Очень важно использовать имеющиеся юридические и технические возможности для предотвращения таких кибератак, для защиты от последствий. То есть использование существующих технических и юридических моментов на месте и в срок важно, чтобы избежать других проблем", - сказал он.

Депутат также обратился с просьбой к комиссии проинформировать участников и общественность о существующих правовых и технических инструментах для защиты от кибератак.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!