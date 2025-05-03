В январе-марте этого года Швейцария увеличила закупки ненефтяных продуктов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 69,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 49,3 миллиона долларов США или в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период объем экспорта ненефтяной продукции в Швейцарию составил 9,02 процента от общего объема экспорта Азербайджана.

Таким образом, Швейцария заняла четвёртое место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольший объем ненефтяной продукции.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно данным, за последний год экспорт по стране вырос на 6,7%, или 401,75 миллиона долларов США, до 6,4 миллиарда долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 миллиарда долларов США, до 5,7 миллиарда долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.