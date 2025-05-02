Азербайджан выделяется на фоне других стран – представитель Германии на Международном форуме ковра

БАКУ /Trend Life/ - Реализация таких проектов очень важна как для продвижения страны за рубежом, так и внутри страны, как для культуры, так и туризма. Современные путешественники уже не ищут только достопримечательности. Они хотят увидеть дух страны, её внутреннюю суть, идентичность, корни. Об этом, как сообщает Trend Life, сказала участница Международного форума ковра из Германии Далья Алтунтепе, основатель и директор компании "Мehman Tourism", занимающейся продвижением в сфере туризма и культуры, преимущественно в Центральной Азии и тюркском мире.

"Это мой первый визит в Азербайджан и он особенный, потому что культура ковров - наша общая культура. Я родом из Центральной Анатолии, где традиция ковров очень сильна. Я приехала посредством Азербайджанского культурного центра в Берлине и по приглашению "Азерхалча". Азербайджанский культурный центр в Берлине активно работает над продвижением азербайджанской культуры в Германии", - отметила Далья Алтунтепе.

По ее словам, не в каждой стране можно найти гармонию культуры и туризма. "Некоторые страны можно посетить, просто чтобы полежать на пляже или посмотреть на небоскрёбы. Но Азербайджан, особенно в контексте тюркского мира, занимает уникальное место в этом плане. Потому что в культуре, искусстве, литературе, я считаю, Азербайджан особо выделяется на фоне других стран. Это моё личное мнение, но оно наверняка будет оправдано. Посетив, например, Ичери Шехер, а также другие места мы сможем увидеть работы ремесленников и галереи. Так что это имеет огромный потенциал для привлечения туристов. Важно сохранять свою культуру, передавать её следующему поколению, чтобы она могла жить вечно. Особенно это важно на фоне глобализации в мире", - сказала Далья Алтунтепе.

В Бакинском бизнес-центре сегодня состоялось открытие Международного форума ковра, который собрал ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии. Форум проводится в рамках Международного фестиваля ковра, организованного Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 2-4 мая.

Программа форума включает пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секции для молодых ученых с участием представителей Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, Японии, Кыргызстана, Румынии, Великобритании, Ирана, России, Казахстана, Узбекистана, Германии и других стран.

С 3 по 4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичери Шехер. Древние караван-сараи и площади примут выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и музыкальные мероприятия. Представители разных стран мира покажут свои традиции ковроткачества, будут функционировать национальные павильоны стран-участниц. Также организованы выставки мастеров искусств – Эльдара Микаилзаде, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой, Фаига Ахмеда и т.д., различные красочные и интерактивные перформансы.

Основной целью фестиваля является популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив будущего развития, а также обмен опытом и навыками с мировыми мастерами ковроделия.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичери Шехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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