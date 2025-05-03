В Азербайджане выросло производство медного концентрата

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года в Азербайджане было произведено 531,3 тонны медного концентрата.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что производство медного концентрата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 477 тонн, или в 9,8 раза.

Так, в первом квартале прошлого года в Азербайджане было произведено 54,3 тонны медного концентрата.

Отметим, что по состоянию на март текущего года запасы медного концентрата составляли 176,4 тонны.

Напомним, что за прошлый год в Азербайджане было произведено 378,8 тонны медного концентрата. Это на 1 743 тонны, или в 5,6 раза меньше, чем годом ранее. В 2023 году количество произведенного медного концентрата составило 2 122 тонны.