Совершение кибератаки группой, связанной с Россией, противоречит духу союзнических отношений - Рамид Намазов

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что кибератака была совершена кибергруппой, связанной с Россией, противоречит духу союзнических отношений стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов в ходе общественных обсуждений комиссии на тему "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана".

"Данный факт, безусловно вызывает сожаление. Это также является нарушением конкретных положений Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, и противоречит духу наших отношений", - добавил он.

Отметим, что ранее Рамид Намазов заявил, что технические методы, использованные во время кибератаки, и модели поведения характерны для группы APT29 ("Cozy Bear"), также известной как "Уютный медведь", или же Midnight Blizzard, The Dukes, которая связана с Россией.

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