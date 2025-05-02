В Ходжалинском районе взорвался боеприпас, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - На территории освобожденного от оккупации села Ханюрд Ходжалинского района 2 мая взорвался боеприпас.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана, передает Trend.

В результате разрыва ручной гранаты пострадал житель села Джалилли Товузского района Мамедов Агшин Ариф оглу, 2008 года рождения. Вследствие произошедшего у пострадавшего были ампутированы 3 пальца.

В Ходжалинской районной прокуратуре проводится соответствующее расследование.

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