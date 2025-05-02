Баку - сквозь Вселенную: путешествие в будущее и в душу города (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии с успехом прошла премьера псевдоиммерсивного спектакля "Баку: сквозь Вселенную", привлекший внимание зрителей благодаря своей уникальной концепции и глубокому философскому содержанию, сообщает Trend Life.

Спектакль, поставленный по мотивам новелл Лалы Алиевой-Клычковой и Мейхоша Абдуллаева, переносит зрителей в мир, где каждое действие простого человека может повлиять на будущее всего человечества. Творческий коллектив театральной мастерской "Два стула" создал не просто спектакль, а целый мир, где стираются границы между реальностью и фантазией, а события разворачиваются по правилам, которые не поддаются логике и времени.

Главные роли исполнили талантливые актеры: Исмаил Алиев, Анастасия Ленковская и Инга Бахолдина, каждый из которых привнес в персонаж свою уникальность, создавая живые и многогранные образы. Режиссером-постановщиком выступила Лала Алиева-Клычкова - выпускница киношколы легендарного Рустама Ибрагимбекова, чье мастерство в сочетании с глубоким пониманием материала позволило создать спектакль, который трудно отнести к какой-то одной категории. Продюсеры проекта – Заур Алиев и Алена Харченко.

Сюжет спектакля крутится вокруг ключевых фигур - вершителей судеб, которые решают, будет ли существовать человечество в будущем. Судьбы простых людей, таких как врач-радиолог, девушка-блогер, женщина бальзаковского возраста и отец-одиночка, оказываются на перепутье, где каждый выбор может стать решающим. Спектакль в своем псевдоиммерсионном формате переносит зрителей из одной реальности в другую, создавая полное ощущение погружения и незабываемого переживания.

Спектакль "Баку: сквозь Вселенную" - это не просто театральное представление, а настоящая эксплорация человеческой души и времени, в которой каждый зритель находит свой собственный ответ на вопрос: что будет с нами завтра?

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