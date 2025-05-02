Французский пианист Пьер-Ив Плат выступил в творческом центре Sanat (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 1 мая на сцене творческого центра Sanat состоялось яркое музыкальное событие - сольный концерт выдающегося французского пианиста Пьера-Ива Плата. Музыкант, известный своим виртуозным исполнением и уникальным сочетанием классики и джаза, покорил бакинскую публику с первых нот, сообщает Trend Life.

Пьер-Ив Плат продемонстрировал потрясающую технику игры, с джазовой импровизацией. Это был настоящий перформанс, живой диалог со зрителями.

Особым моментом вечера стало исполнение азербайджанской народной песни "Evləri var xana xana", которую артист подготовил специально для гостей концерта. Эта проникновенная интерпретация вызвала бурные аплодисменты, зрители с удовольствием подпевали и эмоционально откликались на каждую ноту.

Гость из Франции остался глубоко впечатлён тёплым приёмом и невероятной отдачей зала. По словам музыканта, выступление в Баку стало для него одним из самых запоминающихся событий последних лет.

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