Увеличился объем кредитов, выдаваемых различным секторам в Иране

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) кредиты, предоставленные банками и финансовыми учреждениями в Иране, выросли на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

По информации Trend, это отражено в отчете Центрального банка Ирана.

Согласно отчету, в прошлом году банки и финансовые учреждения в Иране предоставили кредиты в различных секторах на сумму около 59,7 квадриллиона риалов (около 105 миллиардов долларов). При этом за аналогичный период прошлого года стоимость кредитов иранских банков составила 46,1 квадриллиона риалов (около 81,3 миллиарда долларов).

В отчете отмечается, что за указанный период банки и финансовые учреждения предоставили кредиты промышленному и горнодобывающему секторам на сумму 24 квадриллиона риалов (около 42,4 миллиарда долларов).

В отчете добавляется, что в прошлом году в секторе услуг было выдано кредитов на сумму 23,5 квадриллиона долларов (около 41,4 миллиарда долларов).

За указанный период в Иране было предоставлено кредитов торговому сектору на сумму около 6 квадриллионов риалов (около 10,6 миллиарда долларов).

В прошлом году сельскохозяйственный сектор Ирана получил кредиты на сумму 3,21 квадриллиона риалов (около 5,66 миллиарда долларов), кредиты в жилищном и строительном секторах составили около 2,83 квадриллиона риалов (около 4,98 миллиарда долларов).

В отчете говорится, что в других областях в прошлом году было выдано кредитов на общую сумму 49,5 триллиона риалов (около 87,4 миллиона долларов США).