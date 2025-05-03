Возможно достижение надежного соглашения по ядерной программе - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Возможно достижение надежного и устойчивого соглашения, связанного с ядерной программой Ирана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, для этого нужны решительная политическая воля и справедливое видение.

"Иран, являясь одной из сторон, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT), имеет полное право на получение ядерного топлива", - отмечается в публикации.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.

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