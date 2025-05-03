В Баку проведена очередная акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в парке "Гянджлик" Хатаинского района Баку при совместной организации Исполнительной власти города и Общественного объединения "Региональное развитие" была организована акция по посадке деревьев.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Сообщается, что в акции приняли участие руководство и сотрудники ИВ, работники структурных подразделений, а также волонтеры ОО "Региональное развитие".

Территория, на которой проводилась акция, была очищена и посажено 500 деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Данная акция является продолжением работ по посадке засухоустойчивых растений, деревьев и кустарников, адаптированных к местному климату, а также направлена на восстановление экологического баланса в столице.

Отмечено, что для ухода за посаженными деревьями решены вопросы орошения, определены ответственные лица.

В течение года планируется продолжение работ по озеленению Баку, уходу за зелеными насаждениями и благоустройству.

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