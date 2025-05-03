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Обсуждено развитие партнерских отношений Азербайджана с ОАЭ в сфере экономики

Экономика Материалы 3 мая 2025 13:02 (UTC +04:00)
Обсуждено развитие партнерских отношений Азербайджана с ОАЭ в сфере экономики
Фото: Министерство экономики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций ОАЭ, управляющим и генеральным исполнительным директором Abu Dhabi Development Holding Company Мухаммадом Хасаном Аль Сувайди.

Об этом в субботу сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

"На встрече были обсуждены возможности увеличения взаимных инвестиций.

Также были подчеркнуты дружеские и братские отношения между Азербайджаном и ОАЭ, расширение торгово-экономических связей и важность инвестиций ОАЭ в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что благоприятная бизнес-среда нашей страны, стратегическое географическое положение, богатые ресурсы и быстрое развитие ненефтяной промышленности создают привлекательные возможности для инвесторов.

Эффективное использование этих возможностей имеет большое значение для продвижения инвестиционных отношений и расширения партнерских отношений между субъектами предпринимательства.

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления экономической интеграции между двумя странами, установления новых партнерских отношений и увеличения взаимных инвестиций",- говорится в сообщении ведомства.

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