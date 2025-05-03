Главная цель Ирана в переговорах – обеспечение национальных интересов - Али Лариджани

БАКУ /Trend/ - Основная цель Ирана в переговорах с США по ядерной программе - обеспечение национальных интересов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил советник Верховного лидера Ирана Али Лариджани на мероприятии в Тегеране.

По его словам, Иран старается обеспечить национальные интересы путем переговоров. Если в ходе переговоров интересы страны не будут обеспечены, нет смысла их продолжать.

Лариджани заявил, что Иран нуждается в ядерной энергии и выражает готовность соблюдать принятые рамки, однако противоположная сторона придерживается иной позиции и не исключена возможность применения силы.

Комментируя введение США и странами Запада санкций против Ирана, он добавил, что санкции против Ирана связаны не только с ядерной программой и имеют различные аспекты.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.

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