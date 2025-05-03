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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес визит в Азербайджан

Политика Материалы 3 мая 2025 21:30 (UTC +04:00)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес визит в Азербайджан
Фото: Правительство Израиля

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан.

Об этом Trend сообщил дипломатический источник.

«Ввиду последних внутриполитических событий, а также процессов, связанных с ситуацией вокруг Сирии и Сектора Газа премьер-министр Нетаньяху принял решение перенести свой визит в Азербайджан на другую дату», - сообщил источник.

«Премьер-министр поблагодарил Президента Ильхама Алиева за приглашение и высоко оценил теплые отношения между двумя странами», - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху по этому поводу.

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