Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан.

Об этом Trend сообщил дипломатический источник.

«Ввиду последних внутриполитических событий, а также процессов, связанных с ситуацией вокруг Сирии и Сектора Газа премьер-министр Нетаньяху принял решение перенести свой визит в Азербайджан на другую дату», - сообщил источник.

«Премьер-министр поблагодарил Президента Ильхама Алиева за приглашение и высоко оценил теплые отношения между двумя странами», - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху по этому поводу.