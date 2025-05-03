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Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 3 мая 2025 20:33 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Спортсменки сборной Азербайджана по художественной гимнастике в возрастной группе "сеньоры" завоевали бронзовые медали в “перекрестных встречах” по групповым упражнениям на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как сообщает Trend, в “перекрестных встречах” сборная Азербайджана победила команду Эстонии, в соревновании между Украиной и Болгарией победила Болгария, а в паре Италия-Грузия победу одержала команда Италии.

Затем в финальном матче между сборными Азербайджана, Болгарии и Италии Болгария завоевала золотую медаль, Италия - "серебро", а Азербайджан - "бронзу".

Отметим, что на сегодняшних соревнованиях гимнастки возрастной категории "юниоры" выступили в командном зачете в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой в рамках квалификации индивидуальной программы.

В командном зачете сборная Болгарии завоевала “золото”, сборная Италии - “серебро”, а сборная Израиля -“бронзу”.

Затем выступили команды по групповым упражнениям среди юниоров с 5 обручами и 5 парами булав.

В групповых упражнениях среди юниоров сборная Болгарии, выступавшая с 5 обручами и 5 парами булав, завоевала золотую медаль, сборная Украины - "серебро", а сборная "Израиля" - бронзу.

Отметим, что в Кубке Европы принимают участие более 170 гимнасток из 25 стран. Турнир завершится 4 мая.

Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
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