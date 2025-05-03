Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в субботу Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От души поздравляю Вас по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая эту юбилейную дату, граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками.

Убежден, что славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

Прошу передать всем ветеранам, проживающим на Азербайджанской земле, слова искренней признательности, сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия", - говорится в письме.