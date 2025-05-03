Состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Базового курса морских коммандос" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Н-ской воинской части ВМС состоялась торжественная церемония по случаю очередного выпуска "Базового курса морских коммандос".

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В мероприятии принимали участие руководящий состав ВМС и военнослужащие. Сначала были возложены цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому на территории воинской части в память о шехидах. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Поприветствовав военнослужащих, временно исполняющий обязанности командующего ВМС капитан 1-го ранга Шахин Мамедов передал успешно окончившим курс поздравления руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Капитан 1-го ранга Ш.Мамедов рассказал об успешных реформах, проводимых под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева в Азербайджанской Армии, сформированной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в качестве регулярной армии, о деятельности ВМС, об участии личного состава ВМС в исторической победе в 44-дневной Отечественной войне. Затем отличник курса прикрепил эмблему курса к символическому пню, выпускникам были вручены сертификаты.

Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками", - говорится в информации ведомства.

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