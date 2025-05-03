Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы

БАКУ /Trend/ - Юные азербайджанские дзюдоисты успешно выступили в первый день Кубка Европы, проходящего в Губе.

Как передает Trend, азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Анар Гулиев (50 кг), Зейд Алескеров (60 кг), Нурана Гаджизаде (48 кг) завоевали золото, Расул Ализаде (55 кг), Фахри Сахибзаде (66 кг), Лейла Алекберова (48 кг) завоевали серебро, Ибрагим Талыбов, Рза Халилли (оба 50 кг), Роял Гаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов (66 кг), Хадиджа Абдуллаева (44 кг) и Айсун Мамедова (52 кг) стали обладателями бронзовых медалей.

Отметим, что Кубок Европы завершится 4 мая.