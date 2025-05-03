Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Политика Материалы 3 мая 2025 20:03 (UTC +04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает Trend, после встречи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.

Отметим, что Первая леди Азербайджана удостоена этого ордена указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости