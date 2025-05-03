Тюркские государства работают над достижением общих целей - Бирол Акгюн

БАКУ /Trend/ - Тюркские страны хотят построить регион, который олицетворяет не конфликт, а мир, и стремятся находить общие пути решения глобальных проблем.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время выступления в Баку на панельной дискуссии под названием "Единство в языке, мысли, деле: будущее тюркского мира", организованной Управлением коммуникаций Администрации Президента Турции по случаю 3 мая - Дня тюркизма.

По его словам, это мероприятие имеет большое значение для обсуждения стратегических основ общего будущего.

"Состоятся обсуждения, которые будут отражать наше единство и солидарность в важных документах. Для оформления отношений между тюркскими государствами была создана Организация тюркских государств. Мы работаем над достижением общих целей. Тюркский мир должен стать более влиятельным в системе международных отношений", - добавил посол.

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