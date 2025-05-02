Сельское хозяйство является стратегически важным сектором - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство является стратегически важным сектором, который обеспечивает основные потребности людей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

"Сегодня в мире возможности водных и земельных ресурсов с трудом удовлетворяют существующие потребности. С другой стороны, растущий спрос населения на продовольствие еще больше усиливает давление на эти ресурсы. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 1,7 миллиарда гектаров земли во всем мире подверглись деградации в результате деятельности человека. Более 60 процентов этих земель являются пахотными угодьями и пастбищами.

В настоящее время в мире наблюдаются более интенсивные тепловые волны, сильные штормы и разрушительные наводнения. Если в 1970-х годах происходило примерно 100 катастроф в год, то сегодня эта цифра возросла до 400. Это угрожает продовольственной безопасности и ослабляет устойчивость сельского хозяйства", - сказал он.

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