В Доме Азербайджана в Хельсинки прошла встреча с соотечественниками (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В действующем в городе Хельсинки (Финляндия) Доме Азербайджана состоялась встреча с соотечественниками, проживающими в этой стране.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Встреча началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания светлой памяти шехидов.

Заместитель председателя госкомитета Эльшад Алиев проинформировал участников о проектах организации и отметил вклад общины в Финляндии и Дома Азербайджана в реализацию диаспорской политики. Он подчеркнул особую значимость Домов Азербайджана, действующих в различных странах мира, в деле популяризации нашей культуры и истории, а также донесения правды об Азербайджане до международной общественности.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании Аскер Нагиев рассказал об активности наших сообществ в странах Скандинавии и успешной деятельности Дома Азербайджана.

Координатор Координационного совета азербайджанцев (КСА) Скандинавии по Финляндии, руководитель Дома Азербайджан в Хельсинки Ульвия Джаббарова, рассказав о работе Дома Азербайджана и школы, выразила благодарность азербайджанскому государству за поддержку, оказываемую азербайджанской общине Финляндии.

Учитель азербайджанского языка при воскресной школе Айтен Баширова сообщила, что учащиеся проявляют большой интерес к обучению на родном языке и их с каждым днем увеличивается.

После специального выступления учеников воскресной школы при Доме Азербайджана была представлена книга по родному языку под названием «Бюльбюль». Автор книги — наша соотечественница Эмилия Джабраилова, проживающая в Лондоне, представила информацию о новом издании. Участники встречи положительно оценили подготовку такой книги, отметив, что книга является особым вкладом в изучение азербайджанскими детьми родного языка.

В ходе встречи был избран новый координатор КСА Скандинавии по Финляндии.

Затем председателю Общества дружбы Финляндия - Азербайджан Таране Назаровой была вручена медаль Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».

Напомним, что в настоящее время в 19 странах мира функционирует 30 Домов Азербайджана.

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