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Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)

Культура Материалы 2 мая 2025 18:36 (UTC +04:00)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Фото: MEMİM

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Друг Мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры министерства культуры Азербайджана (MEMİM) при поддержке Главного управления культуры города Баку, состоялась встреча с народным артистом, композитором, джазменом, художественным руководителем Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Салманом Гамбаровым, сообщает Trend Life.

На мероприятии, прошедшем в Детской школе искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде, и.о. директора MEMİM, доктор философии по искусствоведению Вугар Гумбатов рассказал о значимости проекта в поиске и развитии молодых талантов, подчеркнув, что проект, проводимый в формате мастер-класса, реализуется с июня прошлого года с целью стимулирования творческого потенциала детей и молодежи, а данная встреча приурочена к Международному дню джаза.

Гость проекта Салман Гамбаров рассказал о преподавании искусства джазового исполнительства, концертном творчестве, успехах наших джазовых исполнителей на международной арене, стимулировании деятельности талантливой молодежи.

В ходе мероприятия, модератором которого выступил сотрудник Центра Риад Джабраилов, прозвучали различные джазовые композиции в исполнении Мастера, а также учащихся 4-х классов детской школы искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде и детской школы искусств № 3 имени Гюляры Алиевой (преподаватель: Гюльтекин Мамедова), были даны ответы на интересующие аудиторию вопросы.

Проект "Друг Мастера" реализуется с июня прошлого года в Баку, Гяндже, Агдаше, Шамахы, Гахе и других регионах с целью популяризации культуры, стимулирования творчества детей и молодежи, организации плодотворного обмена опытом между выдающимися деятелями культуры и молодыми талантами.

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Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)
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