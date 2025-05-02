Народный артист, джазмен Салман Гамбаров стал гостем проекта "Друг Мастера" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Друг Мастера", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры министерства культуры Азербайджана (MEMİM) при поддержке Главного управления культуры города Баку, состоялась встреча с народным артистом, композитором, джазменом, художественным руководителем Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Салманом Гамбаровым, сообщает Trend Life.

На мероприятии, прошедшем в Детской школе искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде, и.о. директора MEMİM, доктор философии по искусствоведению Вугар Гумбатов рассказал о значимости проекта в поиске и развитии молодых талантов, подчеркнув, что проект, проводимый в формате мастер-класса, реализуется с июня прошлого года с целью стимулирования творческого потенциала детей и молодежи, а данная встреча приурочена к Международному дню джаза.

Гость проекта Салман Гамбаров рассказал о преподавании искусства джазового исполнительства, концертном творчестве, успехах наших джазовых исполнителей на международной арене, стимулировании деятельности талантливой молодежи.

В ходе мероприятия, модератором которого выступил сотрудник Центра Риад Джабраилов, прозвучали различные джазовые композиции в исполнении Мастера, а также учащихся 4-х классов детской школы искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде и детской школы искусств № 3 имени Гюляры Алиевой (преподаватель: Гюльтекин Мамедова), были даны ответы на интересующие аудиторию вопросы.

Проект "Друг Мастера" реализуется с июня прошлого года в Баку, Гяндже, Агдаше, Шамахы, Гахе и других регионах с целью популяризации культуры, стимулирования творчества детей и молодежи, организации плодотворного обмена опытом между выдающимися деятелями культуры и молодыми талантами.

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