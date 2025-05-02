В азербайджанском секторе Каспийского моря проведена операция

БАКУ /Trend/ - Пресечена попытка организованной группы контрабандистов по незаконному перемещению крупной партии наркотических средств через Каспийское море на территорию Азербайджанской Республики с нарушением государственной границы.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 1 мая в 21:55 Главным командно-контрольным центром береговой охраны ГПС в направлении Сальянского рейда Каспийского моря на расстоянии 0,3 мили от берега было зафиксировано быстродвижущееся неизвестное плавательное средство.

С целью задержания обнаруженного объекта была начата операция преследования силами пограничного корабля, находящегося на охране государственной границы, а также проинформированы береговые подразделения и приняты меры по перекрытию береговой линии.

В результате преследования и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в юго-восточном направлении азербайджанского сектора Каспийского моря, в 22:40 с борта пограничного корабля с использованием световых и звуковых сигналов была дана команда "Стой", произведен предупредительный выстрел.

Поскольку нарушители границы проигнорировали законные требования пограничников и предприняли попытку покинуть территориальные воды Азербайджана, в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О государственной границе" было применено оружие. В результате оба нарушителя были ранены.

Экипажем судна были оперативно организованы меры по доставке раненых нарушителей в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей во время эвакуации, спасти жизнь одного из них не удалось. Лечение второго нарушителя продолжается в современном медицинском учреждении.

При осмотре скоростного плавательного средства типа "лайнер" были обнаружены и изъяты 33 килограмма 75 граммов наркотического вещества (марихуана), 2 GPS-устройства марки Garmin и 1 спутниковый телефон марки THURAYA.

В ходе предварительного расследования было установлено, что нарушителями государственной границы являются граждане Исламской Республики Иран - Гараниджат Нури Гурбан Махаммад (1985 года рождения, ранен) и Умахаммади Бехсад Салех (1990, погибший).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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