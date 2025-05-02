В Азербайджане могут быть созданы целевые фонды в связи с развитием сельского хозяйства - замминистра

БАКУ /Trend/ - Могут быть созданы целевые фонды в связи с развитием сельского хозяйства.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли сегодня на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что система стимулирования со стороны министерства до сих пор была сосредоточена на повышении производительности. "Мы уже видим рост субсидий, ориентированных на продукцию. В будущем, вероятно, наша система стимулирования будет сосредоточена на экономии воды и посадке засухоустойчивых растений. Мы должны сделать нашу систему стимулирования более ориентированной на малые и средние фермерские хозяйства в последующем периоде.

Мы также можем оказать поддержку фермерам в продвижении их продукции на зарубежные рынки. То есть можем оказать логистическую поддержку. Это может снизить затраты на экспорт продукции. С развитием сельского хозяйства могут создаваться и фонды соответствующего назначения. В результате мы должны усилить стимулы к адаптации и диверсификации в этом секторе", - подчеркнул замминистра.

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