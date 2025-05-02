Дух времени в Гяндже, где Ровшан Бехджат оставил свой незабвенный след (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошел вечер памяти певца Ровшана Бехджата (1945 - 2011), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Это событие стало данью уважения одному из самых ярких представителей азербайджанской культуры, посвятившему свою жизнь служению музыке. Ровшан Бехджат был не только видным исполнителем, но и важной фигурой в истории Гянджинской филармонии. С 1969 по 1993 год он был неотъемлемой частью легендарного Государственного ансамбля песни и танца "Гёйгёль", который не только прославил Гянджу, но и стал символом музыкального наследия региона. Бехджат вдохновлял поколение музыкантов и поклонников своей неподражаемой манерой исполнения и глубоким чувством.

На вечере в сопровождении этого ансамбля под руководством Сахиля Гулиева в концертной программе выступили – народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, исполнители солисты Замина Мустафаева, Азер Вердиев, Ширхан Джахангиров, Самир Мамедов, Ильхам Гасымов, Хаял Алиев, Али Мамедов, Азиз Ахмедов, Сеймур Гусейнов, представив произведения Джахангира Джахангирова, Огтая Кязыми, Алекбера Тагиева, Наримана Гасанзаде, Эхсана Дадашова, Новруза Фейзуллаева.

Этот вечер стал важным напоминанием о значимости сохранения музыкального наследия Гянджи. В память о певце зрители не только услышали живую музыку, но и почувствовали дух времени, в котором Ровшан Бехджат оставил свой незабвенный след.

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