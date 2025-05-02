В кибератаках на СМИ также участвовали иностранцы на территории страны - Рамид Намазов

БАКУ /Trend/ - В кибератаках на азербайджанские СМИ также участвовали иностранцы, находившиеся на территории страны.

Об этом сказал председатель временной комиссии Милли Меджлиса против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов во время выступления на общественных слушаниях на тему "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана", организованных комиссией, сообщает Trend.

"Для обеспечения кибербезопасности медиа-ресурсов, подвергшихся атаке, соответствующими органами были немедленно предприняты соответствующие шаги. Интересно, что в последующий период, то есть после оказания соответствующей поддержки, попытки кибератак на восстановленные информационные ресурсы продолжились, но были пресечены. IP-адреса и домены, используемые во время атаки, включая все контакты группы, были идентифицированы. Следует отметить, что атаки также поддерживались IP-адресами внутри страны.Было установлено, что некоторые лица, участвовавшие в кибератаке, находились на территории нашей страны, и даже то, в каком отеле они находились. Речь идет об иностранцах. Данный факт говорит о том, что это не было обычной кибератакой", - сказал он.

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