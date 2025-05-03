Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 3 мая 2025 10:41 (UTC +04:00)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Начался третий день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, в третий день соревнований команда по групповым упражнениям среди юниоров выступит с программами с 5 обручами и 5 булавами.

Также будут определены победители в многоборье среди юниоров.

Далее гимнастки в юниорской возрастной категории выступят в командном зачёте в рамках квалификации индивидуальной программы с обручем, мячом, булавами и лентой, после чего состоится церемония награждения.

Затем в соревнованиях по групповым упражнениям во взрослой возрастной категории состоятся перекрёстные встречи.

Третий день завершится церемонией награждения победителей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости