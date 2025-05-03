В Баку стартовал третий день Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался третий день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, в третий день соревнований команда по групповым упражнениям среди юниоров выступит с программами с 5 обручами и 5 булавами.

Также будут определены победители в многоборье среди юниоров.

Далее гимнастки в юниорской возрастной категории выступят в командном зачёте в рамках квалификации индивидуальной программы с обручем, мячом, булавами и лентой, после чего состоится церемония награждения.

Затем в соревнованиях по групповым упражнениям во взрослой возрастной категории состоятся перекрёстные встречи.

Третий день завершится церемонией награждения победителей.

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