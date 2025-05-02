Требования современности побуждают молодежь расширять знания в областях цифровизации и искусственного интеллекта - Азер Алиев

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Молодежного центра развития и карьеры, Молодежного фонда Азербайджанской Республики и Азербайджанского инновационного центра в Баку впервые проводится масштабный Форум искусственного интеллекта для молодежи. Основная цель мероприятия - повысить знания и навыки молодежи в области современных технологий, в частности искусственного интеллекта.

Об этом сказал журналистам генеральный директор Молодежного центра развития и карьеры Азер Алиев, сообщает Trend.

Подчеркнув важность этого мероприятия, он отметил, что этот форум является платформой развития для молодежи, которая впервые реализуется в таком масштабе.

"Требования нынешней эпохи побуждают молодежь адаптироваться к современным тенденциям и расширять свои знания в таких областях, как цифровизация и искусственный интеллект. Под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране реализуются важные стратегии в области цифрового развития и продвижения искусственного интеллекта, и мы, поддерживая эти инициативы, стремимся к тому, чтобы молодые люди овладели навыками в этой сфере", - сказал А.Алиев.

По его словам, в мероприятии приняли участие более 150 молодых людей. На форуме были организованы панельные дискуссии с участием представителей государственного и частного секторов. Спикеры поделились ценной информацией о применении искусственного интеллекта в различных областях, возможностях карьерного роста и будущих перспективах в этой области.

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