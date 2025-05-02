Стало известно количество субъектов, зарегистрированных в системе электронного сельского хозяйства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Количество субъектов, зарегистрированных в системе электронного сельского хозяйства, составляет более 900 тысяч.

Об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова сегодня на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Trend.

"Повестка дня Агентства аграрного кредитования и развития включает применение кредитов и льгот с помощью электронного механизма. Это также позволит упростить перенаправление жалоб и предложений в этой сфере. Кроме того, электронная система сделает электронный обмен между сферой сельского хозяйства и банками более совершенным. Мы считаем, что она также улучшит доступность кредитов для фермеров", - отметила замминистра.

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