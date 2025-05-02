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Были совершены целевые TDoS-атаки на различных лиц в Азербайджане - председатель комиссии

Политика Материалы 2 мая 2025 22:21 (UTC +04:00)
Были совершены целевые TDoS-атаки на различных лиц в Азербайджане - председатель комиссии
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Были совершены целевые TDoS-атаки в отношении различных лиц в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов в ходе общественных обсуждений комиссии на тему "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана".

"Это когда на телефонную линию цели безостановочно поступают многочисленные звонки с разных номеров. Цель — перегрузить систему и вывести её из строя, а также заблокировать легитимные звонки. Это можно назвать своего рода телефонным террором", - сказал председатель временной комиссии.

По его словам, также массово рассылались спам-письма на различные адреса электронной почты.

"Разумеется, эти действия были профессионально пресечены нашими соответствующими структурами", - добавил Р.Намазов.

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