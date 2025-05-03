Назван объем месячного экспорта продукции из ОЭЗ Амирабад

БАКУ /Trend/ - За первый месяц текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2025 года) экспорт продукции из особой экономической зоны порта Амирабад в провинции Мазандаран, расположенной на севере Ирана, составил 107 тысяч тонн на сумму 3,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Таможенного управления особой экономической зоны порта Амирабад в Иране Реза Горзин.

По его словам, из особой экономической зоны порта Амирабад в соседние страны экспортировались в основном строительные материалы и металлопродукция.

Горзин добавил, что за 1-й месяц через особую экономическую зону в страну было импортировано 132 тысячи тонн продукции на сумму 45,6 миллиона долларов. Это было сырье, лесоматериалы и так далее.

Отметим, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году Иран экспортировал около 152 миллионов тонн ненефтяных продуктов на сумму 57,8 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6% в стоимостном выражении и на 10% в весовом.