Азербайджан и Кения рассмотрели положительную динамику политических, экономико-торговых и гуманитарных связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчын Рафиев совершил визит в Республику Кения.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В рамках визита в Найроби состоялись первые политические консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и дел диаспоры Республики Кения. Встреча прошла под председательством Ялчына Рафиева и его кенийского коллеги Абрахама Корира Сингое.

Были рассмотрены положительная динамика двусторонних политических, экономико-торговых, гуманитарных и парламентских связей, а также вопросы сотрудничества на международных платформах.

Стороны провели широкий обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений, сложившихся за 20 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

Выражена солидарность по поводу существующих широких возможностей для сотрудничества в таких областях, как информационно-коммуникационные и цифровая экономика, продвижение прогрессивной модели ASAN Xidmət, энергетические и минеральные ресурсы, сельское хозяйство, туризм и образование.

Высоко оценено текущее состояние взаимного сотрудничества в многосторонних форматах, особенно в рамках ООН и Движения неприсоединения, а также обсуждены возможности его расширения.

Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита заместитель министра Ялчын Рафиев встретился с премьер-министром Республики Кения, а также министром иностранных дел и по делам диаспоры Мусалией Мудавади. Было подчеркнуто, что впервые проведенные политические консультации внесут важный вклад в дальнейшее углубление существующего двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, по инициативе кенийского молодёжного лидера, главы общественного объединения "Международная молодёжная сеть" Шарлин Рутон, была организована встреча заместителя министра с представителями кенийской молодёжи",- говорится в информации ведомства.