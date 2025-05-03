В старинной части Баку открылся Международный фестиваль ковра – путешествие в мир сказки (РЕПОРТАЖ, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной части Баку – Ичеришехер открылся красочный Международный фестиваль ковра, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), сообщает Trend Life.

Международный фестиваль ковра развернулся на фоне вековых стен, превращая исторические улицы и караван-сараи в галереи под открытым небом. Здесь нет барьеров между искусством и публикой - ковры не за стеклом, они - у ног зрителей, над головами, на стенах, как если бы сам Ичеришехер расправил свои крылья-традиции.

С первых шагов становится ясно: Ичеришехер не просто принимает фестиваль - он сам стал его частью. И именно здесь, в самом сердце старого Баку, оживает удивительное искусство - на два дня превращаясь в ярмарку времени, где древность встречается с современностью в каждом узоре, в каждом стежке. В национальных павильонах, расставленных по всему Старому городу, мастера из разных стран делятся своими стилями, техниками, цветами. Это живой музей без крыши, где вместо табличек - рассказы ткачей, вместо витрин - взгляд в глаза мастеру. Ичеришехер словно собирает карту мира, сотканную из шерсти и шелка. В это мгновение становится ясно: ковроткачество - это не ремесло, это язык, который говорит сквозь века.

Здесь каждый ковёр - это рассказ. На одной из площадей – мастер-класс. Взрослые и дети пробуют себя в роли ткачей, держа нить так, будто в ней - всё будущее искусства. Вокруг множество людей, часто не меньше увлечённые, снимая происходящее на телефоны.

- Видите этот узор? - обращается к людям один мастеров. - Он означает "плодородие" - у нас говорят, что, если в доме есть такой ковёр, в нём всегда будет еда и тепло.

Рядом женщина рассказывает легенду о ковре, который ткала невеста накануне свадьбы - в узоре зашифрованы её страхи, мечты и послания любимому. Каждый рассказ - как отдельная глава великой книги, что пишется не чернилами, а шерстяными нитями.

На одной из площадей – театральный перформанс: актёры в старинной одежде, тут же – музыканты с таром и кяманчой. Их мелодии, кажется, вплетаются в узоры ковров, создавая полную синестезию чувств.

Где-то раздается голос экскурсовода, рядом – тургиды на английском, французском, русском, арабском, итальянском… Ичеришехер – город, где языки сплетаются, как нити в ковре: тонко, органично и с глубоким смыслом.

Фестиваль также соединяет эпохи: наряду с древними узорами свои работы в различных арт-галереях представляют современные художники и дизайнеры. Работы Эльдара Микаилзаде, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой, Фаига Ахмеда - это диалог традиции с абстракцией, с архитектурой, с технологией. Их ковры - словно сны, в которых прошлое не исчезает, а продолжает жить в новых формах.

Международный фестиваль ковра в Баку - это не просто праздник для глаз. Это путешествие. По времени, по стилям, по культурам. Это способ увидеть мир глазами ткача, ощутить пульс нации в каждом узоре. Это культурная дипломатия, миссия и вызов. Его цель - напомнить миру о том, что азербайджанское ковроткачество - это не только ремесло, занесённое в список ЮНЕСКО, но и мощный живой код нации. А ещё - это платформа для обмена, вдохновения и сотрудничества.

Каждый участник уносит с собой не только сувенир, но и частицу Ичеришехера, и кажется, что сам стал частью ковра. Пусть на мгновение - но вплетён в его живую ткань истории.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что вчера был организован Международный форума ковра, который собрал ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии.

Программа форума включала пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секции для молодых ученых с участием представителей Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, Японии, Кыргызстана, Румынии, Великобритании, Ирана, России, Казахстана, Узбекистана, Германии и других стран.

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