Украинская гимнастка завоевала 3 золотые медали на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает в пятницу Trend, во второй день соревнований стали известны победители в индивидуальной программе во взрослой возрастной категории в упражнениях с булавами, обручем, мячом и лентой.

В упражнениях с булавами во взрослой возрастной категории золотую медаль завоевала Таисия Онофрийчук (Украина), серебряную - Тара Драгас (Италия), бронзовую - Малинова Дара (Болгария).

В упражнениях с лентой золотую медаль завоевала Таисия Онофрийчук (Украина), серебряную - Тара Драгас (Италия), бронзовую - Амалия Лика (Румыния).

В упражнениях с мячом золотую медаль завоевала София Раффаэли (Италия), серебряную - Лола Джураева (Узбекистан), бронзовую - Таисия Онофрийчук (Украина).

В соревнованиях с обручем золотую медаль завоевала Таисия Онофрийчук (Украина), серебряную - Лиан Рона (Израиль), бронзовую - Тара Драгас (Италия).

Отметим, что всего на Кубке Европы выступят более 170 гимнастов из 25 стран. Турнир завершится 4 мая.

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