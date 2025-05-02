Более 100 тысяч га земель на освобожденных территориях Азербайджана готовы участвовать в севообороте

БАКУ /Trend/ - В последние годы на освобожденных от оккупации территориях выращена сельскохозяйственная продукция на площади более 100 тысяч гектаров.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Таир Рзаев сегодня на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Trend.

"Более 100 тысяч гектаров земель готовы участвовать в севообороте. Это наш успех, результат заботы главы государства о сфере сельского хозяйства", - сказал он.

Т.Рзаев отметил, что в последние годы в стране произошел фундаментальный сдвиг в развитии сельского хозяйства.

"Целью форума также является дальнейшее развитие аграрной сферы в стране", - сказал он.

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