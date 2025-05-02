В Азербайджане предлагаются изменения в законодательство, касающиеся защиты от кибератак

БАКУ /Trend/ - Предлагается внести изменения в законодательство для защиты независимых СМИ от кибератак.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов в ходе общественных обсуждений комиссии на тему "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана".

"Медиа-организации, действующие в Азербайджане, должны быть привлечены к обучающим тренингам по кибербезопасности при поддержке Агентства по развитию медиа. Они должны быть ознакомлены с правилами кибербезопасности. В законодательство могут быть внесены поправки для защиты независимых СМИ от кибератак", - добавил он.

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