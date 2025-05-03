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Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)

Политика Материалы 3 мая 2025 22:37 (UTC +04:00)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.

Как сообщает Trend, Первая леди Азербайджана удостоена этого ордена указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

Первая леди Мехрибан Алиева выразила признательность за оказанное внимание.

Отметим, что 3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги (ФОТО)
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