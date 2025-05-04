НАТО проводит масштабные военно-морские учения вблизи Шотландии

БАКУ /Trend/ - НАТО начало масштабные военно-морские учения под названием Formidable Shield 2025 по противоракетной и противовоздушной обороне у западного побережья Шотландии.

Как передает Trend, об этом сообщил 6-й флот США.

Согласно сообщению, в ходе учений, которые также пройдут недалеко от Норвегии, будут задействованы корабли и самолеты для защиты стран НАТО от различных типов баллистических и крылатых ракет.

В учениях, которые продлятся до 23 мая, задействованы 16 кораблей, 25 боевых самолетов и 3000 военнослужащих из 10 стран-членов НАТО, включая США, Великобританию, Францию, Италию, Норвегию, Испанию, Данию, Бельгию, Нидерланды и Канаду.